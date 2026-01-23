Haberler

Van'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında 20 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ay boyunca teknik takip yapıldı.

Çalışma sonucu, banka hesaplarında milyonlarca lira para aktarımı yapıldığı tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için 21 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
500

