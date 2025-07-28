Van'da Yaralı Yaban Keçisi Yavrusu Tedaviye Alındı

Van'da Yaralı Yaban Keçisi Yavrusu Tedaviye Alındı
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Bahçesaray ilçesinde yaralı olarak bulunan yaban keçisi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne götürüldü. Merkezde tedavi süreci başlayacak ve hayvan iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedaviye alındı.

Çatbayır Mahallesi'nde vatandaşlar, hayvanlarını otlattıkları merada yürüme güçlüğü çeken bir yaban keçisi yavrusu buldu.

Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan'ın haber vermesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yaralı ve bitkin haldeki yaban keçisi yavrusunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Merkezde tedavisine başlanan hayvan, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, yaban hayatını korumak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yaban keçisi yavrusunun koruma altına alındığını belirten Aslan,"Merkezde tedavisine yönelik ilk müdahaleler yapıldı. Hayvanda bitkinlik durumu vardı. Yüksekten düşmeye bağlı beyin travması ve akciğerlerinde enfeksiyon şekillenmiş. Tedavisinden sonra doğaya salınacak." dedi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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