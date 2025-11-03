Haberler

Van'da Yakıt Tankeri Dehşeti: 2 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti
Van'da otomobil ile yakıt tankerinin çarpıştığı kazada 2 çocuk annesi Selma Karay hastanede yaşamını yitirdi. Karay, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

VAN'da otomobil ile yakıt tankerinin çarpıştığı kazada yaralanan 2 çocuk annesi Selma Karay (31) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karay, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Van-Hakkari kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj gölü yakınlarında 27 Ekim'de yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren 2 çocuk annesi Selma Karay da kurtarılamadı. Karay'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alınarak Yüksekova'ya getirildi. Selma Karay, Gürdere Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
