Van'da Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Kimyasal Maddeler Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton 710 litre asetik asit anhidrit ve 50 kilogram kostik soda ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Van'da kapalı kasa bir kamyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton 710 litre asetik asit anhidrit ve 50 kilogram kostik soda ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün kapalı kasa bir kamyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton 710 litre asetik asit anhidrit ve 50 kilogram kostik soda bulundu.

2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
