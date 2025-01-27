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Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 181 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 181 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 181 kilo 357 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 20-26 Ocak tarihleri arasında yapılan 13 operasyonda 111 kilo 807 gram sentetik uyuşturucu ve 69 kilo 550 gram eroin bulundu, 13 kişi gözaltına alındı.

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 181 kilo 357 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda, 20-26 Ocak'ta Başkale, Çaldıran ve Muradiye ilçesinde 13 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 111 kilo 807 gram sentetik uyuşturucu, 69 kilo 550 gram eroin ve 157 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ekiplerce 13 şüpheli gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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