Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 311 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kilo 311 gram skunk, tabanca, 63 tabanca fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.