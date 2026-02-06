Van'da 1 kilo 978 gram esrar ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 1 kilo 978 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Beydağı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda bir adreste 1 kilo 978 gram esrar ele geçirildi, şüpheli İ.A. gözaltına alındı.

Kalkandelen Mahallesi'nde yürütülen operasyonda ise 200 parça gümrük kaçağı kıyafet ele geçiren ekipler, C.Y. ve T.Ü. hakkında adli işlem uyguladı.