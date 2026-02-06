Haberler

Van'da 1 kilo 978 gram esrar ele geçirildi

Van'da 1 kilo 978 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çaldıran ilçesinde yapılan operasyonlarda 1 kilo 978 gram esrar ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, gümrük kaçağı kıyafetler de bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 1 kilo 978 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Beydağı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda bir adreste 1 kilo 978 gram esrar ele geçirildi, şüpheli İ.A. gözaltına alındı.

Kalkandelen Mahallesi'nde yürütülen operasyonda ise 200 parça gümrük kaçağı kıyafet ele geçiren ekipler, C.Y. ve T.Ü. hakkında adli işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada

Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler