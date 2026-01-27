Haberler

Van'da 10 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde bir araçta yapılan narkotik operasyonunda toplamda 10 kilo 720 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince tespit edilerek durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 9 parça halinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 2 parça halinde 2 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
