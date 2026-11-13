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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 92 şüpheli yakalandı, İçişleri Bakanlığı açıkladı

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İçişleri Bakanlığı, Van'da uyuşturucu madde imal veya ticareti suçuna yönelik operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonların Van'da uyuşturucu madde imal veya ticareti suçuna yönelik düzenlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı: Van'da düzenlenen 'Uyuşturucu madde imal veya ticareti' suçuna yönelik operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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