Van'da Ücretsiz Kurslardan 819 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan ücretsiz kurslarda eğitim gören 819 öğrenci, üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşmeyi başardı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle açılan kentte açılan ücretsiz kurslarda eğitim gören 819 öğrenci, üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Sürekli Eğitim Merkezi, Etüt Merkezi ve Hacıbekir Kültür Merkezi'nde kurslar açıldı.

Bu kurslarda eğitim gören öğrencilere kaynak kitap desteği verildi, öğretmenler de gençlerin eğitimiyle yakından ilgilendi.

Yıl boyunca merkezlere gelen öğrencilerden 819'u, hukuk, diş hekimliği, eczacılık ve mühendislik fakültelerinin de aralarında bulunduğu birçok bölüme yerleşerek üniversite hayallerini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar

Fenerbahçe'nin neden elendiğini en iyi özetleyen anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de kaos! Arda Güler rest çekti

Real Madrid'de kaos! Arda Güler rest çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.