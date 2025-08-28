Van'da Ücretsiz Kurslardan 819 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti

Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle açılan kentte açılan ücretsiz kurslarda eğitim gören 819 öğrenci, üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Sürekli Eğitim Merkezi, Etüt Merkezi ve Hacıbekir Kültür Merkezi'nde kurslar açıldı.

Bu kurslarda eğitim gören öğrencilere kaynak kitap desteği verildi, öğretmenler de gençlerin eğitimiyle yakından ilgilendi.

Yıl boyunca merkezlere gelen öğrencilerden 819'u, hukuk, diş hekimliği, eczacılık ve mühendislik fakültelerinin de aralarında bulunduğu birçok bölüme yerleşerek üniversite hayallerini gerçekleştirdi.