Van'da GençLig Futbol Turnuvası Başladı

Güncelleme:
Van'da Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) düzenlenen GençLig Futbol Turnuvası başladı.

TÜGVA İl Başkanlığınca İpekyolu Semt Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçına "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek" pankartı ile çıkıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın santra vuruşuyla başlayan mücadele 3-3 sonuçlandı.

TÜGVA İl Başkanı Hamza Sığınç, TÜGVA'nın vitrin projelerinden birini hayata geçirdiklerini söyledi.

Açılış maçının il protokolü ve TÜGVA il yönetimi arasında gerçekleştirildiğini belirten Sığınç, şunları aktardı:

"Turnuvamız yaklaşık 2 ay devam edecek. 13 ilçemizde gerçekleşecek olan turnuvaya liseli kardeşlerimiz katılacak. Bu turnuvada ilimizde bir final maçı yapacağız. Daha sonra bölge finaline gitmeyi planlıyoruz. Türkiye geneli finaline bu kardeşlerimizi gönderip Türkiye birinciliğini hedefliyoruz."

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
