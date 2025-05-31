Van'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
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Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki kara yolunun Aşağı Kuyucak Mahallesi yakınlarında, Ahmet Öztürk idaresindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Sıddık Arslan yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
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