Erçiş'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Erciş ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi etti.

Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erciş-Van kara yolundaki Sahil Yolu Kavşağı'nda Muhsin Gümüş idaresindeki 06 YA 9533 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Demirönal'ın kullandığı 65 EB 165 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
