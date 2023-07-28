Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplamda 110,71 gram esrar, 0,17 gram eroin, 1,01 gram afyon sakızı, 3,58 gram metamfetamin, 0,55 gram kokain ve 5,25 gram skunk maddesi bulundu. Toplamda 17 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 110,71 gram esrar, 0,17 gram eroin, 1,01 gram afyon sakızı, 3,58 gram metamfetamin, 0,55 gram kokain, 5,25 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 17 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN