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Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 12-18 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 3 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

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