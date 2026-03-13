Haberler

Van'da 3,5 milyon TL değerinde tarihi eserler ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ham maddesi altın olan 8 tarihi eser ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonun, kültürel mirasın korunması amacıyla yapıldığı belirtildi.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen operasyonda ham maddesi altın olan 8 adet tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar sonrası mahallede belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olduğu değerlendirilen ve ham maddesi altın olan 8 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.Y. (39), S.K. (58) ve A.Ş. (59) hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kültürel mirasın korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
