Van'da Suçlu Avı: 186 Kişi Yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 186 kişi yakalandı, 106'sı cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 24 Ağustos-7 Eylül'de yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 186 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 106'sı cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 8 kurusıkı tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.