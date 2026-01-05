Haberler

Van'da farklı suçlardan aranan 120 kişi yakalandı

Van'da yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında aranan 120 kişiden 43'ü cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.

Van'da farklı suçlardan aranan 120 kişi yakalandı, 43'ü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 28 Aralık 2025-3 Ocak 2026 tarihlerinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 120 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43'ü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 2 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 33,8 gram sentetik uyuşturucu, 23,9 gram esrar, 14 sentetik hap 1,22 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca evden hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen şüpheliye ait ikamette yapılan aramada 76 bin 560 lira değerindeki eşyalar muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

