Van'da Suç Operasyonu: 449 Kişi Yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 449 kişi yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58'i cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 12-18 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 449 kişi yakalandı.

Bu kişilerden, haklarında toplamda 157 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Operasyonda 8 tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 184 fişek ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.