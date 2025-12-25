Haberler

Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Erciş ilçesinde yapılan operasyonda bir evde 2 uzun namlulu silah, tabanca ve av tüfekleri ile mühimmat bulundu. Şüpheli Y.A. gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri Haydarbey Mahallesi'nde şüpheli Y.A'nın evinde ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 2 uzun namlulu silah, tabanca, tabancaya ait 3 şarjör, farklı özelliklerde 3 av tüfeği, 218 fişek ve kasatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
