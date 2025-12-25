Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri Haydarbey Mahallesi'nde şüpheli Y.A'nın evinde ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 2 uzun namlulu silah, tabanca, tabancaya ait 3 şarjör, farklı özelliklerde 3 av tüfeği, 218 fişek ve kasatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.