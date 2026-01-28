Haberler

Van'da sahipsiz hayvanların beslenmesi için mama üretim tesisi kuruldu

Van'da sahipsiz hayvanların beslenmesi için mama üretim tesisi kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların daha sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla mama üretim tesisi kurarak, yemek artıklarıyla mamalar üretecek. Tesis sayesinde mama maliyetleri düşürülerek hayvan refahı artırılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan mama üretim tesisinde sahipsiz hayvanların daha sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla mama üretimi yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım Evi bünyesinde mama üretim tesisi faaliyete başladı.

Tesiste, kamu kurumları ve lokantalardan toplanan yemek artıklarının sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülmesi çalışmalarına başlandı.

Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, tesis sayesinde mama alım giderlerinde ciddi oranda tasarruf sağlanacağını belirtti.

Tesisi daha da geliştirerek mama üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Saraçer, "Üretilen mamalar hayvan sağlığı ve beslenme kriterlerine uygun şekilde denetleniyor. Sahipsiz hayvanların düzenli, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde beslenmesini sağlamak için çalışıyoruz. Dışa bağımlılığı azaltmak, mama maliyetlerini düşürmek, hayvan refahını artırmak ve israfı önlemek amacıyla tesisimizde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı bu kez çok sert
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

Rusya'da kritik zirve! Köşeye sıkışan SDG'ye bir darbe de Putin'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım

Araçta ölü bulunan eşine böyle seslendi: Ne olur kalk aşkım
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti

100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu

Milletvekilini uyuşturup tecavüze kalkıştı! İşte verilen ceza