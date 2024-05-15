Van'da ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma havacılık helikopteriyle yaralı kişi bulunduğu yerden alınarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçenin Korulu mezrası mevkisinde 10 Mayıs'ta bir kişinin ot topladığı sırada kayalıklardan düşerek yaralandığı belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma havacılık helikopterinin sevk edildiğine yer verilen paylaşımda, yaralı kişinin arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık görevlilerine teslim edildiği bildirildi.