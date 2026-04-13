Van'da operasyonlarda 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah, mühimmat ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 35 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 966 paket sigara, 200 cep telefonu, 80 kilogram tütün, 22 bin 430 ilaç, 584 parça muhtelif eşya, 5 senet, dekont, kurusıkı tabanca, uzun namlulu silah, 9 tabanca, 16 silah parçası, 195 tabanca fişeği ve 79 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.