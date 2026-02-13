Haberler

Nesli tehlike altında olan vaşak, çaydan geçerken görüntülendi

Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan bir veteriner, Araz Çayı'nda nesli tehlike altında olan vaşağı cep telefonuyla görüntüledi. Vaşak, suyun karşı tarafına geçtikten sonra gözden kayboldu.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak, çaydan geçerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gürpınar ilçesinde görev yapan veteriner Serhan Türkoğlu, görev için Norduz bölgesine gitti. Türkoğlu, yolda araçla ilerlerken Araz Çayı'nda nesli tehlike altında olan vaşak gördü. Türkoğlu, Araz Çayı'nda suyun karşı tarafına geçen vaşağı cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Sudan çıkan vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber: Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
