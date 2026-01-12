Haberler

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Van'ın Muradiye ilçesindeki şelale, kar yağışının ardından etkileyici bir kış manzarası sunuyor. Kısmen donan şelalenin çevresi beş beyaz örtüyle kaplanırken, dronla yapılan çekimlerle bu büyüleyici görüntü kaydedildi.

Van'da etkili olan kar yağışının ardından kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Muradiye ilçesinde yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim farklı bir manzarayla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Soğuk havanın etkisiyle kısmen donan şelalenin çevresi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Buzla kaplı şelale, çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
