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Van'da Minibüs, Ana Sınıfı Öğrencisini Hayatından Etti

Van'da Minibüs, Ana Sınıfı Öğrencisini Hayatından Etti
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Van'ın Çaldıran ilçesinde okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Emircan Karakoç, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde minibüsün çarptığı ana sınıfı öğrencisi yaşamını yitirdi.

Çubuklu Mahallesi'nde Galatasaray İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Emircan Karakoç'a (5), okul çıkışı yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada S.İ. idaresindeki 65 LA 242 plakalı minibüs çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
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