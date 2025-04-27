Van'da Mevlid-i Nebi Etkinliği Düzenlendi

Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

Kent Meydanı'ndaki alanda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin seslendirildiği etkinlikte Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, Kürtçe konuşma yaptı.

Çocukların seslendirdiği ilahi ve şiirlerin ardından program vakıf gönüllülerinin sahnelediği tiyatro oyunu ile devam etti.

Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik dua edilmesiyle sona erdi.