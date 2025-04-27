Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"
Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Van'da Mevlid-i Nebi Etkinliği Düzenlendi

Van'da Mevlid-i Nebi Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak ilahiler, Kürtçe konuşmalar ve tiyatro oyunları ile devam etti.

Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

Kent Meydanı'ndaki alanda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin seslendirildiği etkinlikte Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, Kürtçe konuşma yaptı.

Çocukların seslendirdiği ilahi ve şiirlerin ardından program vakıf gönüllülerinin sahnelediği tiyatro oyunu ile devam etti.

Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.