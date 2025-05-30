Van'da Menderesler Bahar Renkleriyle Canlandı
Van'ın Gürpınar ilçesindeki mendereslerin çevresi, havanın ısınmasıyla bahar tonlarına büründü. Kar erimesiyle canlanan dere ve akarsular, kırsaldaki yemyeşil vadilerde görüntülendi.
Van'ın Gürpınar ilçesindeki mendereslerin çevresi, havanın ısınmasıyla ilkbahar tonlarına büründü.
İlçede yüksek rakımlı bölgelerde karın erimesiyle dere ve akarsular canlandı.
Hoşab Mahallesi kırsalında bulunan derenin oluşturduğu mendereslerin çevresi, bahar renklerine büründü.
Çorak dağların arasında uzanan yemyeşil vadide kıvrımlarıyla dikkati çeken menderesler, dronla görüntülendi.