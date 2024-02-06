Van'da Mahsur Kalan 3 Öğretmen Kurtarıldı

VAN'da, görev yaptıkları okuldan dönerken, araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 3 öğretmen, bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarıyla kurtarıldı.

Erciş ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Deredam Mahallesi'nin yolu, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Özel araçlarıyla görev yaptıkları mahalleden ilçe merkezine dönmeye çalışan 3 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil de yoldan çıkıp kara saplandı. Kar kalınlığının yaklaşık yarım metreyi aştığı bölgede, öğretmenlerin çabaları sonuç vermeyince, karla mücadele ekiplerine haber verildi. Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmanın ardından öğretmenlerin mahsur kaldığı Topaklı Mahallesi yakınlarına ulaştı. Ekipler, kara saplanan otomobili halatla çekti.

EKİPLERE TEŞEKKÜR

Okul öncesi öğretmeni Mübeyla Çaprak, yaşananları anlatarak, "Deredam İlköğretim Okulu'nda öğretmenim. 3 öğretmen arkadaşımla okul çıkışı özel aracımızla şehir merkezine gelmek üzere yola çıktık. Yoğun kar yağışı nedeniyle aracımız Topraklı Mahallesi yakınlarında kayarak kara saplandı. Biz de hemen karla mücadele ekiplerini arayıp yardım istedik. Erciş Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri 2 saat çalışmanın ardından aracımızı iş makinesiyle saplandığı yerden çıkarttı. Başta kaymakamımız olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.