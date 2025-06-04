Van'da Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Ulaşım

Van'da Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Ulaşım
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Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz toplu ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu. 6-9 Haziran tarihleri arasında mor otobüsler ile rahat seyahat imkanı sunulacak.

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramda daha rahat seyahat yapmaları için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, vatandaşlar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı mor otobüslerinden 6-9 Haziran'da ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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