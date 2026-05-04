Van'da koydaki ormanda mahsur kalan off-road ekibini Sahil Güvenlik kurtardı

VAN'ın Gevaş ilçesi Ağin Koyu'nda ormanda mahsur kalan 36 kişilik off-road ekibi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, 3 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Gevaş ilçesi Ağin koyundaki ormanlık alanda meydana geldi. Yağmur ve fırtına nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan 36 kişilik off-road ekibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine denizden Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı'na bağlı botlar hızla bölgeye sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, aralarında 30 erkek, 4 çocuk ve 2 kadının bulunduğu grubu, Ağin Koyu'ndan güvenli şekilde botlara alarak Gevaş İskelesi'ne tahliyelerini gerçekleştirdi. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

HABER: Gülay KUYUCU/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı