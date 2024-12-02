Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı

Irak Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isim İstanbul'da bıçaklandı
Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş

İstismar şüphelisi felaketin yaşandığı eve böyle gitmiş

Van'da Kış Aylarında Aşı ve Küpe Çalışmaları Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşı ve kimliklendirme çalışmalarıyla çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Ekipler, yıl boyunca mahalleleri ziyaret ederek hayvan sağlığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor.

Van'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı ve küpe çalışmaları sürüyor

VAN - Van'ın İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen kimliklendirme ve aşı çalışmalarını sürdürüyor.

İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaz kış, yağmur çamur demeden kimliklendirme ve aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıl boyu devam eden çalışmalar kapsamında mahalle mahalle gezerek küçükbaş hayvanların aşı ve küpe çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, ayrıca çiftçilere bilgilendirmelerde de bulunuyor. Yaklaşık 20 bin büyükbaş ve 200 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip olan İpekyolu ilçesinde 16 personel hayvan sağlığı çalışmalarını yürütüyor. Zorlu hava şartlarına rağmen mahallelerde kuzu ve buzağıların küpelenerek yetiştiricilerin bakanlık desteklerinden faydalanmasının sağlandığını belirten yetkililer, yıl içinde yaklaşık 10 bin büyükbaş ila 80 bin küçükbaş hayvanın küpelendiğini söylediler.

İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan'ın da yer aldığı aşı ve küpeleme çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Veteriner Hekim Pınar Eralan, aşılama ve küpeleme çalışmalarının yaz başından yılsonuna kadar devam ettiğini ifade ederek, "Kış şartlarına rağmen bunu yapmaktayız. Çiftçilere bu hizmeti gerek dışarıda gerekse ahır içerisinde yapmaktayız. Bunun yanında değişen destekleme programları hakkında da çiftçilerimize sürekli bir bilgi aktarımı yapıyoruz. Yaz kış demeden hizmeti çiftçinin ayağına götürmeye çalışıyoruz. Tabi zorlandığımız noktalar oluyor. Veteriner hekimler olarak bu konuda zorlanıyoruz ama bunu yaparken çok mutluyuz. Çünkü mesleğimizi severek yapıyoruz. Çiftçilerin mutlu olması ve hayvanların sağlıklı olması, bizi çok mutlu ediyor. Çiftçilerimiz de çok mutlular. Gittiğimizde bizi sevgiyle ve sıcak bir ortamla karşılıyorlar" dedi.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Güncel
img

Kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı ama hesaba katmadığı bir şey vardı
img

Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
img

Muhaliflerin son aldığı yerler tüm dengeleri alt üst edecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Muğla okullar tatil mi 3 Aralık Salı (Son Dakika Muğla Valiliği)? Hatayspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hatayspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Antalya okullar tatil mi 3 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)? 3 Aralık Salı okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Fenerbahçe Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Devamsızlık affı geldi mi? Esenyurt'ta polisi vuran şahıs kim, adı ne, yakalandı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 2-3 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 2-3 Aralık Discord erişim engeli kalkacak mı? Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle! Hatayspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.