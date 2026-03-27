Haberler

Van'da Kar Yağışı Etkili: Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 15 santimetreye kadar ulaşmasına neden oldu. Hakkari'nde ise kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Araçlar yolda kaldı ve sürücüler zincir takarak yollarına devam etti.

VAN'da mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kardan dolayı kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

Kent merkezi ve çevresinde lapa lapa yağan kar, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Öte yandan, Hakkari'nin 2 bin 44 rakımlı Boybeyi köyünde de kar yağışı etkisini artırdı. Köyün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Köylüler, küreklerle kar temizliği yaparak ahırlara ulaşım sağlamaya çalıştı. Van-Hakkari kara yolunda ise kar yağışı nedeniyle bazı araç sürücüleri yolda kaldı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak yollarına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

