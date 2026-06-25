Haberler

Kadıköy'de kafe çalışanına saldıran kişi kamerada

Kadıköy'de kafe çalışanına saldıran kişi kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de bir kafeye gelen kimliği belirsiz kişi, çalışanı tekme ve yumruklarla darbetti. Vücudunda kırıklar oluşan çalışan hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KADIKÖY'de bir kafeye gelen kişi, çalışanı tekme ve yumruklar atarak darbetti. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen kafe çalışanı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kadıköy'de bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen kimliği belirsiz şüpheli, bilinmeyen bir nedenle çalışanı tekme ve yumruklar atarak darbetti. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen kafe çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kafe çalışanını darbetmesi ve saldırının ardından kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin 'Çorum' diyaloğu güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin diyaloğu güldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı

21 yaşındaki genç kadın evinin önünde darbedilip kaçırıldı

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük