Van'da Kar Yağışı Sonrası Tarihi Yapılar Beyaza Büründü
Urartular'dan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van Kalesi, Eski Van Şehri ve tarihi camiler, Van'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Tarihi Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı gibi yapılar kar örtüsüyle bütünleşerek ilgi çeken bir manzara oluşturdu. Bölgenin karla kaplanan görüntüsü dronla görüntülendi.
Van'da etkili olan karın ardından tarihi yapılar beyaza büründü.
Urartular'dan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van Kalesi, kalenin güneyindeki "Eski Van Şehri" ve tarihi camiler karla kaplandı.
Tarihi Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı gibi yapıların kar örtüsüyle bütünleşmesi, ilgi çeken manzara oluşturdu.
Bölgenin karla kaplanan görüntüsü dronla görüntülendi.