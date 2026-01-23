Van'da 110 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 146 yerleşim yerinin yolundan 110'u ulaşıma açıldı. Kapalı olan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Van'da kar nedeniyle kapanan 126 mahalle ve mezra yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi 257 araç ve 600 personelle çalışma başlattı. Kapalı yerleşim yerlerinden 110'u yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 36 yolun açılması için çalışmalar sürüyor. Kentte yağış etkisini sürdürürken, kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Kar küreme aracının da kullanıldığı kar temizleme çalışmalarında toplanan kar kütleleri, kamyonlarla Sıhke Gölü'ne taşındı.

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,