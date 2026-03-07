Haberler

Van'da Kar Yağışı: 143 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da Kar Yağışı: 143 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van merkezde kar kalınlığı 15 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer yarım metreyi aştı. 143 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı ve belediye karla mücadele çalışmalarına başladı.

VAN merkezde kar kalınlığı 15 santimetreyi, yüksek kesimlerde yer yer yarım metreyi aştı; 143 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nin sarı kodlu uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren Van ve çevresinde kar yağışı başladı, sabaha doğru da etkisini artırdı. Merkezdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi, yüksek kesimlerde yer yer yarım metreyi aştı. Yoğun yağış nedeniyle kent genelinde 73 mahalle ve 70 mezra olmak üzere toplam 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

AKOM'DAN UYARI

Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından 600 personel ve 240 araçla karla mücadele çalışması başlatırken, AKOM bölge genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarılarda bulundu. AKOM, yüksek ve eğimi dik yamaçlar için de çığ tehlikesi uyarısında bulundu ve kar yağışının süreceğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu

Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı
Devrik şahın oğlundan tuhaf açıklama! Yapılmayan teklifi kabul etmiş

Devrik şahın oğlu devreleri yaktı! Yapılmayan teklifi kabul etmiş
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu

Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde