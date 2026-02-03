Van'da devrilen kar küreme aracındaki 2 kişi öldü
Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada araçta bulunanlar hayatını kaybederken, bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne ait 65 ACY 748 plakalı iş makinesi, Van-Ağrı kara yolunun Demircik Mahallesi yakınlarında yoğun sis ve kar nedeniyle refuje çarparak devrildi.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel