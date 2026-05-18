Haberler

Van'da kaçak inci kefali avlayan kişiye 16 bin 106 lira ceza uygulandı

Van'da kaçak inci kefali avlayan kişiye 16 bin 106 lira ceza uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Gölü'nde üreme döneminde kaçak inci kefali avlayan bir kişiye 16 bin 106 lira idari para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 630 gram balık ve av malzemeleri ele geçirildi.

Van'da kaçak inci kefali avladığı tespit edilen kişiye 16 bin 106 lira idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde devriye faaliyeti yürüttü.

Bu sırada S.R.A. isimli kişinin Bendimahi Köprüsü altında fileli kepçe ile üreme döneminde olması nedeniyle avlanması yasak olan inci kefali avcılığı tespit edildi.

Yapılan kontrolde çuvallar içerisinde 630 gram inci kefali, 2 fileli kepçe ve balıkçı tulumu ele geçirildi.

Kaçak avcılık yapan S.R.A'ya 16 bin 106 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

1 yıldır kayıptı! Kan donduran cinayete kurban gitmiş
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra bir ilk: Mezarlar açılıyor
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor

Şeker sanıp yuttuğu cisim, küçük çocuğu öldürüyordu
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı