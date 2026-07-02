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Van'da kaçak hafriyat ve moloz dökümüne karşı denetim yapıldı

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Van Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan kontrolsüz moloz ve hafriyat dökümlerini önlemek için denetim yaptı; kurallara uymayan kişi ve araçlara yasal işlem uygulandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği oluşturan moloz ve hafriyatların belirlenen alanların dışına kontrolsüz olarak dökülmesini önlemek amacıyla denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaçak hafriyat dökümleri ile beton mikserlerinden kaynaklanan atıklara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda kent genelinde yapılan kontrollerde çevreyi kirlettiği belirlenen kişi ve araçlar hakkında yasal işlem uygulandı.

Çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
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