Tuşba'da kaçak avlanan 1 ton ölü, 200 kilo canlı inci kefali ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde, üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton ölü ve 200 kilogram canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölüler imha edildi; denetimlerde 600 metre uzunluğunda yasak ağ da bulundu.

VAN'ın Tuşba ilçesinde kaçak avlanan bir ton ölü, 200 kilogram canlı inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, polis, Sahil Güvenlik ve zabıta ekipleri denetim yapıyor. Kale mevkisinde Tuşba Zabıta ekipleri ve Tarım Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri tarafından gece yapılan denetimlerde; Van Gölü ile birleşen tatlı suların aktığı sazlık alandaki derede kaçak avlanan bin ton ölü balık ile 200 kilogram canlı balık ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da ekipler tarafından imha edildi. Denetimlerde ayrıca 400 metre uzunluğunda uzatma ağı ile 200 metre uzunluğunda manyat ağı da ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
