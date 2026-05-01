Van'da kaçak avlanan 100 kilo canlı inci kefali tekrar suya bırakıldı

Van'da kaçak avlanan 100 kilo canlı inci kefali tekrar suya bırakıldı
VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme göçü sürerken, ekiplerin yaptığı denetimlerden İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi'nde 200 metre uzatama ağında 100 kilo canlı balık ele geçirildi.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme göçü sürerken, ekiplerin yaptığı denetimlerden İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi'nde 200 metre uzatama ağında 100 kilo canlı balık ele geçirildi. Balıklar kurtarılıp, tekrar suya bırakıldı.

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğu görsel şölen sunarken, kaçak avcılığın önüne geçilmek için de jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece- gündüz denetim yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ce Su Ürünleri Şubesi ekipleri, polis ekipleriyle birlikte dün gece İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi'nde denetimler yaptı. Denetimlerde suya atılan 200 metre uzatma ağında 100 kilo canlı inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, uzatma ağına da el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Cüzdanın korkulu rüyası tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı

"Kökünü kazıyacağız" mesajının ardından 13 ilde dev operasyon
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası

Bahis oynamanın bedelini ödemeye devam ediyor! Rekor ceza yedi
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı