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Van'da 333 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

Van'da 333 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
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İçişleri Bakanlığı, Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen TIR'da arama yapıldı. Operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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