Van'da 333 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen TIR'da arama yapıldı. Operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı