Haberler

Van'da 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 78 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapıldı.

Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 6 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda 43 kilo 935 gram? skunk ve 34 kilo 595 gram? sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!

14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!

14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı