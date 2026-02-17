Van'da 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 78 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 6 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda 43 kilo 935 gram? skunk ve 34 kilo 595 gram? sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel