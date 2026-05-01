Van'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Van'da, İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Yeni Nurşin Camisi avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, filoya yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Platformun dönem sözcüsü Ahmet Faruk Çevik, burada yaptığı açıklamada, Akdeniz dalgalarının sadece Sumud teknelerini değil, umudu ve mücadeleyi taşıdığını ifade etti.

Çok sayıda gemi ve teknenin şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ettiğini belirten Çevik, "Onlarca gemi ise yola çıkmayı bekliyor. Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olamadı, zalimler hep kaybetti, hep zelil oldu. İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacak. Yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek, zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar." diye konuştu.

Beytülmakdis Öncüleri Derneği üyesi ve Filistin araştırmacısı Dr. Muhammed Bioud ise "Gazze, Mescid-i Aksa'yı savunuyordu. Gazze, İslam topraklarının başkentlerini savunuyordu. Halen tüm İslam topraklarını savunuyor. Bunun için dünyadaki tüm hürler olarak onlarla birlikte durmalıyız." dedi.