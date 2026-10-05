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Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Van'ın Erciş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Müftüoğlu Kavşağı'nda, 41 FA 891 plakalı otomobil ile 65 ND 422 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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