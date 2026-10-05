Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Erciş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Müftüoğlu Kavşağı'nda, 41 FA 891 plakalı otomobil ile 65 ND 422 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA