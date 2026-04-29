Van'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti

VAN'ın Saray ilçesinde sokak köpeklerin saldırısına uğrayan ve aldığı yaralarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hamza Özsoy (5) hayatını kaybetti, kuzeni Ayaz Özsoy (10) ise tedaviye alındı.

Olay, Saray ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oynayan Hamza Özsoy ile kuzeni Ayaz Özsoy'a, mahalledeki başıboş köpekler saldırdı. Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. Saldırıda yaralanan 2 kuzen, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hamza Özsoy, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalesi yapılan Ayaz Özsoy ise ileri tetkik ve tedavi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hamza Özsoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

