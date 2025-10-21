Haberler

Van'da Hükümlü ve Tutukluların Sanat Sergisi Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutukluların eserleri, 'Umudun Renkleri' adlı sergide sanatseverlerle buluştu. Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, serginin amacının hükümlülerin topluma kazandırılması ve rehabilitasyonu olduğunu vurguladı.

Van T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların yaptığı çalışmalar, "Umudun Renkleri" adlı resim ve el sanatları sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce düzenlenen sergide tutuklu ve hükümlülerin büyük emek ve özverisiyle ortaya çıkan eserlerin tanıtıldığını söyledi.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un asli amacının hükümlülerin ıslahı, topluma yeniden sağlıklı bireyler olarak kazandırılması olduğunu belirten Kara, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığımızca bu amaç doğrultusunda özverili çalışmalar sergilenmektedir. Sadece Adalet Bakanlığımız değil paydaş kurumlarımız da bizlere bu hususta ciddi destek ve katkı sunmaktadır. Yürütülen çalışmalarla hükümlüler, kişisel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamakta ve topluma yeniden döndüklerinde daha sağlam, iradesi güçlü bir birey olarak hayatını idame ettirebilmektedir. Yakın zamanda Van ilimizde gerçekleştirilen bir fuarla hükümlülerimizin neleri başarabildikleri, neleri üretebildikleri ve ülke ekonomisine nasıl bir katkı sağladıkları açıkça ortaya konulmuştur. Burada sadece ekonomik bir değerden ziyade hükümlümüzün meslek edinmesi, topluma yeniden döndüğünde meslek sahibi olabilmesi devletimizin insanına verdiği önemi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bizler, insan onuruna yaraşır bir ceza infaz rejimi ile baş başayız."

Hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının en önemli görevlerinden biri olduğunu dile getiren Kara, "Bugünkü programımız işin sanatsal boyutuna ilişkin. Sanatla uğraşan bir birey, sağlam bir psikolojiye sahip olur. İnsan, doğa ve canlı sevgisi artar. Kendisini suça iten etmenlerden kurtulma noktasında sağlam bir irade ortaya koyar. Adalet Bakanlığı ve paydaş kurumlar olarak tek amacımız hükümlerimizin ceza infaz kurumlarından tahliye oldukları gün itibarıyla toplumla tam bir uyum içinde yaşayabilmeleri, kendilerini suça iten nedenlerden arındırarak faydalı bir birey olarak yaşamlarını sürdürebilmeleridir. Ne zaman ki cezaevinden tahliye olan bir birey toplumla barışık bir şekilde yaşamaya başlamış ve suça bulaşma iradesini tamamen ortadan kaldırmışsa o zaman amacımız hasıl olmuştur." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kara ve beraberindekiler, sergiyi gezerek eserleri inceledi, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Programa, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, cumhuriyet savcıları, ceza infaz kurumu müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.