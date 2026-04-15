Van'da 650 bin liralık hırsızlık; 2 tutuklama

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 2 iş yeri ile bir kurumda meydana gelen hırsızlık olaylarında toplam 650 bin TL değerinde malzeme ile toplanan bağış parası çalındı. Tespit edilip, yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İpekyolu ilçesinde farklı tarihlerde 2 ayrı iş yeri ile bir kurumda hırsızlık olayları meydana geldi. Şüpheliler, iş yerlerinden yaklaşık 50 bin TL değerinde çeşitli malzemeler ile SMA hastaları için konulan bağış kutusunu çaldı. Toplanan bağış parası ile toplam zararın 650 bin TL olduğu belirlendi. İhbar sonrası Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda suça sürüklenen çocuk (SSÇ) B.A. ile O.H., L.C. ve T.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.C. ve T.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı