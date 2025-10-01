Van'da Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Yeniden Açıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren "Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi", kronik iyileşme sorunu, yara ve yanık gibi sağlık problemleri bulunan hastalara hizmet veriyor.

Yaklaşık bir yıl önce bakıma alınan, son teknolojik cihazlarla donatılarak bir hafta önce yeniden açılan merkezde, 2 doktor, 2 operatör, 4 yardımcı personel ve sekreter görev yapıyor.

Karbonmonoksit zehirlenmesi, ani görme ve işitme kaybı, diyabet ve iyileşmeyen yaralar gibi şikayetlerle merkeze başvuranlara deniz altını andıran basınç odasında yüzde 100 oksijen solumasına dayanan hiperbarik oksijen tedavisi uygulanıyor.

Kameralarla takip edilen, acil durum görüşmeleri sağlayacak telefon bulunan kabinde, 14 metre dalışa eş değer basınca maruz bırakılan hastaların büyük bölümünün tedavisi olumlu sonuçlanıyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, merkezlerinde çeşitli hastalıkların oksijenle tedavi edilmesine imkan sunduklarını söyledi.

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezinin bölge açısından önem taşıdığını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Yıllar önce kurulan merkezimizi geçen sene bakıma aldık. Son teknolojik cihazlarımızla kapasitesini daha da artırdık. Bölgemizde kışın soba kullanımı yaygın olduğu için karbonmonoksit zehirlenmeleri sık oluyor. Bu şikayetlerle hastanemize başvuran hastaları tedavi ediyoruz. Acil vakalara hemen müdahale ediliyor. Ölüm riskleri büyük ölçüde azalıyor. Van'ın yanı sıra Bitlis, Muş, Iğdır ve Hakkari'den gelen hastalara hizmet veriyoruz. Ani görme ve işitme kaybı, diyabet ve çeşitli nedenlerle oluşan ancak iyileşmeyen yaraları da tedavi ediyoruz."

Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Dr. Tuğba Özüarı ise hiperbarik oksijen tedavisiyle basınç odasında, hastalara solunum yoluyla normal hava basıncından 3-4 kat daha yoğun oksijen verildiğini anlattı.

Özüarı, "Hiperbarik oksijen tedavisiyle kabin içinde maske yardımıyla hastalara aralıklı olarak yüzde 100 oksijen solutuyoruz. Acil durumlarda, destekleyici tedavi olarak da uygulamaktayız. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve ani görme kayıplarında hastaya acil müdahale ediyoruz. Bu tür vakalarla kışın daha çok karşılaşıyoruz. Çevre illere de hizmet veriyoruz. Yaklaşık bir yıldır bakıma aldığımız merkezimizde yeniden hizmet vermeye başladık." diye konuştu.